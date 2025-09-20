Un décor à l’italienne pour un lieu de culture : le théâtre municipal Théâtre municipal Fontenay-le-Comte

Visite commentée à partir de 8 ans – Durée : 2h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Entrez dans l’histoire !

Poussez les portes du théâtre municipal et laissez-vous emporter par la magie d’un lieu emblématique à l’architecture raffinée. Au fil des siècles, il a vu défiler spectacles, artistes et transformations, tout en conservant son charme d’antan.

Les équipes de l’espace culturel René Cassin-La Gare vous proposent lors d’une visite commentée, un voyage à travers le temps, au cœur de la culture et du spectacle vivant.

Théâtre municipal 22 Rue rabelais, 85200 Fontenay-le-Comte, France Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire Un petit théâtre à l'italienne intimiste de 257 places, datant du XIXe siècle et récemment restauré au cœur du centre historique fontenaisien.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Fontenay-le-Comte