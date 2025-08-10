[Un déjeuner à la campagne] Tourville-sur-Arques

[Un déjeuner à la campagne] Tourville-sur-Arques dimanche 10 août 2025.

[Un déjeuner à la campagne]

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Venez vivre une expérience poétique et gourmande au cœur du domaine, à l’ombre bienveillante du célèbre cèdre du Liban.

Installez-vous à table, laissez-vous porter par le chant des oiseaux… et les mots de Maupassant, lus à voix haute entre les plats.

Pendant ce déjeuner champêtre, des lectures de nouvelles viendront ponctuer les mets, pour vous plonger dans l’univers sensible et satirique de l’auteur normand. .

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie contact@chateaumiromesnil.com

