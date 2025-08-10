[Un déjeuner à la campagne] Tourville-sur-Arques
[Un déjeuner à la campagne] Tourville-sur-Arques dimanche 10 août 2025.
[Un déjeuner à la campagne]
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime
Début : 2025-08-10 12:00:00
2025-08-10
Venez vivre une expérience poétique et gourmande au cœur du domaine, à l’ombre bienveillante du célèbre cèdre du Liban.
Installez-vous à table, laissez-vous porter par le chant des oiseaux… et les mots de Maupassant, lus à voix haute entre les plats.
Pendant ce déjeuner champêtre, des lectures de nouvelles viendront ponctuer les mets, pour vous plonger dans l’univers sensible et satirique de l’auteur normand. .
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie contact@chateaumiromesnil.com
