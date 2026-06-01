Un dépaysement au Paradis !, Gavod’paradise, Saint-François

Un dépaysement au Paradis ! Dimanche 7 juin, 09h00 Gavod’paradise Guadeloupe

Visite par Groupes de 10 maxi. Départ chaque heure. Chapeau et Chaussures fermées de randonnée conseillés. 5€ par activité/pers, espèces uniquement. Vente de boissons et repas à emporter. Bonne humeur et respect de l’environnement obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Un dimanche à Gavod’Paradise : c’est le Paradis !

Entre la mangrove et le bois verdoyant, ce petit jardin offre une expérience unique de dépaysement autour d’activités diverses et indépendantes : visite du jardin et de son bois, et/ou randonnée découverte de la mangrove et/ou ballade en charrette dans la campagne moulienne.

Gavod’paradise ROUTE DE BRISSAC 97160 le moule Saint-François 97118 Guadeloupe Guadeloupe +590 690.858.250 [{« type »: « phone », « value »: « 0590 85 82 50 »}] Niché au cour de la campagne moulienne, anciennement cultivé en canne à sucre, Gavod’Paradise est un jardin agroécologique tourné vers le tourisme vert. Visite simple randonnée dans la mangrove et balade en charrette

Un dimanche à Gavod’Paradise : c’est le Paradis !

Marijosé Nagapin©