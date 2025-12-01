Un dernier bain avant Noël Marignane

Un dernier bain avant Noël

Mardi 23 décembre 2025.

A 10h. Plage du Jaï (devant le poste de secours) Marignane Bouches-du-Rhône

C’est une tradition, à la veille de Noël, à la Saint-Sylvestre ou encore au Nouvel An, de nombreuses communes planifient un bain de mer .

Cette année encore, vous avez la possibilité de vous jeter à l’eau au Jaï. Bonne baignade aux plus courageux !

Entrer brutalement dans l’eau est un effort pour le cœur. Il faut y aller progressivement pour éviter le choc thermique petit à petit mouillez-vous doucement la nuque, le ventre, la tête, les bras pour permettre à votre corps de s’habituer à la fraîcheur de l’eau.

Et suivez les conseils des encadrants .

Il est nécessaire de prévoir des vêtements chauds dès la sortie de bain. .

Plage du Jaï (devant le poste de secours) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 99 mda@ville-marignane.fr

English :

It’s a tradition that on Christmas Eve, New Year’s Eve and even New Year’s Eve, many communes plan a sea bath .

Once again this year, you’ll have the chance to take the plunge at Le Jaï. Happy swimming to the brave!

