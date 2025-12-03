UN DERNIER POUR LA ROUTE – THEATRE A L’OUEST Auray

UN DERNIER POUR LA ROUTE Début : 2026-11-15 à 17:00. Tarif : – euros.

Une comédie à huis-clos aux frontières de l’au-delà…D’un côté, Arno, pilier de comptoir insociable. De l’autre, Olivier, clarinettiste exaspérant. Une rencontre qui va faire basculer leur vie. Du moins ce qu’il en reste.Alors qu’ils se réveillent tous deux dans ce vieux bar délabré, Sylvie la mystérieuse tenancière des lieux leur annonce leur décès. Et surtout qu’ils n’auront qu’une heure pour prendre ensemble la décision la plus importante de leur existence : choisir lequel des deux passera l’éternité au Jardin et lequel ira au Brasier.Pour leur première pièce, Daniel Camus et Eric Brulé signent une comédie dramatique à la mise en scène rythmée naviguant entre rire et émotion. Les personnages attachants, l’interprétation juste, les dialogues percutants et les moments de poésie offrent au public un spectacle complet à ne surtout pas manquer.Avec Nadia Zeddam, Eric Brulé et Daniel CamusUne comédie d’Eric Brulé et Daniel CamusMise en scène : Thomas Coste

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56