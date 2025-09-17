Un, deux, trois… gentianes ! Comptage participatif Saint-Médard-de-Mussidan

Un, deux, trois… gentianes ! Comptage participatif

Saint-Médard-de-Mussidan Dordogne

Dans le cadre d’un suivi scientifique, venez participer au comptage des Gentianes des marais sur le site des Landes de Gavardies. Cette sortie sera également l’occasion de partir à la chasse aux oeufs… d’Azuré des Mouillères, petit papillon rare et étroitement lié à ces jolies fleurs bleues…

Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription

Inscription obligatoire Lucie Lung 07.49.98.78.30 l.lung@cen-na.org Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

Prévoir tenue de terrain adaptée à la météo, chapeau, eau. Terrain sans dénivelé, mais accidenté. .

Saint-Médard-de-Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 98 78 30 l.lung@cen-na.org

