Informations pratiques

Vibrac

Un, deux, trois, pagaie !

Place de l’église (stationnement) Vibrac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Voguez en canoë sur la Charente au cœur du site protégé Natura 2000 ! Une balade guidée de 2h30 pour explorer une biodiversité d’exception avec une arrivée magistrale au pied de l’abbaye de Bassac. Gratuit sur réservation, dès 7 ans (savoir nager).

.

Place de l’église (stationnement) Vibrac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : One, two, three, paddle!

Paddle a canoe down the Charente River in the heart of the Natura 2000 protected area! A 2.5-hour guided tour to explore exceptional biodiversity, culminating in a spectacular arrival at the foot of Bassac Abbey. Free with reservation; ages 7 and up (must know how to swim).

L’événement Un, deux, trois, pagaie ! Vibrac a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Cognac