México à Paris vous invite à découvrir le Mexique à travers sa traditionnelle fête de « Día de Muertos » – La Fête des Morts.

8 au 16 Novembre 2025 • 10H00-17h00

Parc Floral de Paris • Entrée libre*

Animations au pavillon 18, 20 et 21

1- Altar de muertos / Autel traditionnel – Visites guidées

LA VISITA

Ofrenda – installation

De Juan Carlos Cedillo Gómez con la colaboración de Marisa Rubio

Traduction au français de Jean Alexandre

Découvrez le pour quoi de cette tradition ancestral en rentrant dans l’intimité et l’amour d’une femme qui vient de très loin pour rendre visite à son fils. Un voyage au Mexique le temps d’une chanson et d’un baiser… le temps d’un rêve.

2- Exposition Ollïn-ART



Peinture, illustration, photographie : « Un día de muertos à Paris 2025 : La vida y la muerte »

3- Ateliers créatifs pour les enfants et/ou les plus grands (voir horaires et plan) :

Piñatas

Fleurs en papier

Décoration de cookies…

Les ateliers en grande partie sont préparés avec des matériels recyclés et/ou biodegradables.



4- Conférences

5- Projection des courts-métrages



6- Défiles et concours des Catrinas



7- Ballet folklorique

Du samedi 08 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

gratuit sous condition

Pavillon 18, 20 & 21 du Parc Floral de Paris

Me rendre au Parc Floral : https://www.parcfloraldeparis.com/fr/acces

*Entrée libre a l'évènement. Entrée au Parc Floral de Paris gratuite aussi (saison hivernale).

Tout public.

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris

contact@mexicoaparis.com