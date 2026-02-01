UN DIA Loco salle jean Jaures Fontenay-le-Comte

UN DIA Loco

salle jean Jaures 32 Rue du Gaingalet Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-02-21 13:30:00

fin : 2026-02-21 01:00:00

2026-02-21

’association Salsa à Font’ vous invite à un DIA LOCO (un jour fou) avec deux intervenants exceptionnels Les High Five — Noé & Diego !

Ce couple anglo-hispanique bien connu dans le monde de la salsa cubaine et de la rueda de Casino arrivera tout droit d’Angleterre pour vous partager leur bonne humeur et leurs jeux locos de rueda !

Vous n’aurez pas une, mais deux “madrés”

Alors attention, ça va déménager !!!

——-

STAGES EXCEPTIONNELS

Cours de 2 heures chacun, réservés aux

Niveaux intermédiaires → 2/3 ans minimum de salsa cubaine & à l’aise en rueda

Niveaux confirmés → 4 ans minimum de salsa cubaine & très à l’aise en rueda

➡️ Les niveaux confirmés peuvent bien entendu prendre le Full Pass (4 h de cours).

⚠️ Places limitées à 30 couples maximum

Parité obligatoire (autant de leaders que de followers)

——-

SOIRÉE LATINO — OUVERTE À TOUS !

Ambiance 100% latino avec une forte touche cubaine

70% salsa cubaine 30% bachata moderne & dominicaine

De 20h45 à 1h00

Limité à 110 personnes (réglementation)

DJ Nico

——-

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

13h30 Ouverture des portes

14h00 15h00 Cours Intermédiaires 1ère partie

15h15 16h15 Cours Intermédiaires 2e partie

16h30 17h30 Cours Avancés 1ère partie

17h45 18h45 Cours Avancés 2e partie

19h00 20h30 Auberge espagnole

Réservée aux stagiaires chacun apporte quelque chose à boire et à manger pour un moment convivial.

20h45 1h00 Soirée Latino

——-

INSCRIPTIONS & BILLETTERIE

2 h de cours intermédiaires 20 € (soirée non comprise)

2 h de cours avancés 20 € (soirée non comprise)

Soirée seule 5 €

Full Pass (4 h de cours + soirée) 40 €

Soirée OFFERTE aux adhérents Salsa à Font’ (réservation obligatoire sur HelloAsso)

⚠️ Merci d’annuler en cas d’impossibilité de venir.

Les places non honorées seront remises à la vente à partir de 22h30.

️ Réserve ta place dès maintenant sur HelloAsso

https://www.helloasso.com/…/sals…/evenements/un-dia-loco

La billetterie sera mise à jour régulièrement par tranches de 5 couples pour garantir la parité.

L’association se réserve le droit de clôturer les ventes si l’événement est complet.

——-

INFOS PRATIQUES

Un groupe sera créé pour les co-voiturages et l’accueil logement sur Fontenay — restez connectés !

Lieu Salle Jean Jaurès (à côté de la piscine)

Adresse 32 rue du Gaingalet, 85200 Fontenay-le-Comte

Horaires de 13h30 à 1h00

——- .

