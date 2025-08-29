Un dictionnaire amoureux de l’opéra Théâtre de Pertuis Pertuis

Un dictionnaire amoureux de l’opéra

Vendredi 27 mars 2026 de 20h30 à 21h45. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:45:00

2026-03-27

L’Opéra de A à Z

A comme « Air des bijoux », air de bravoure de la Castafiore et cauchemard du Capitaine Haddock.

W comme Wagner, inspirateur de sentiments belliqueux à Woody Allen « Quand j’écoute trop Wagner j’ai envie d’envahir la Pologne », en passant par C comme Callas, « diva assoluta » sublime…

Nous proposons de parcourir en musique et en images un dictionnaire amoureux de l’opéra, de ses créateurs et de ses interprètes.

Soprano Manon De Andreis

Pianiste Isabelle Terjean

Narrateur Frédéric Carenco

Images Bernard Grimonet .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur jackiedescamps@free.fr

English :

Opera from A to Z

German :

Die Oper von A bis Z

Italiano :

L’opera dalla A alla Z

Espanol :

La ópera de la A a la Z

