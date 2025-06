Un dimanche à Coussan avec les ATP Marmande 22 juin 2025 17:00

Lot-et-Garonne

Un dimanche à Coussan avec les ATP Quartier de Coussan Marmande Lot-et-Garonne

Une belle fête pour finir l’année scolaire des ATP et réunir le quartier de Coussan avec la collaboration du comité des fêtes.

17h Concert de chants polyphoniques.

Dirigé par Christine Henry du groupe Passa Camin et Serge Moret, avec les ateliers ATP de Marmande et de Génissac à l’église Saint Vincent !

18h30 Apéritif trad offert Repas sur place dans la cour de l’école et sous le préau.

Auberge gasconne (Chacun porte un plat et une boisson pour un partage. Prévoir ses couverts).

21h Bal er danses traditionnelles.

23h Feu de Saint Jean dans le terrain de sport de l’école. .

Quartier de Coussan

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Un dimanche à Coussan avec les ATP

A great party to end the ATP school year and bring the Coussan neighborhood together, with the help of the Comité des fêtes.

German : Un dimanche à Coussan avec les ATP

Ein schönes Fest, um das Schuljahr der ATPs zu beenden und das Viertel Coussan in Zusammenarbeit mit dem Festkomitee zusammenzubringen.

Italiano :

Una grande festa per concludere l’anno scolastico dell’ATP e riunire il quartiere di Coussan, con l’aiuto del comitato dei festeggiamenti.

Espanol : Un dimanche à Coussan avec les ATP

Una gran fiesta para despedir el año escolar de la ATP y reunir al vecindario de Coussan, con la ayuda de la comisión de festejos.

