Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille

7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-25 2026-02-15

Un dimanche par mois, la galerie Duchamp vous invite à une visite flash de l’exposition en cours suivie d’un atelier de pratique artistique. À l’occasion de l’exposition de Yuhsin U Chang, participez à l’atelier Sculptures en kit à plat, on dirait un puzzle, mais en réalité c’est une sculpture à assembler. Avec du liège, du carton, des matières imprimées, créez votre volume à démonter et remonter à volonté. Le tout accompagné d’un goûter. .

7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille

L’événement Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille Yvetot a été mis à jour le 2026-01-16 par Yvetot Normandie Tourisme