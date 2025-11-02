Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Un dimanche à Gargilesse Gargilesse-Dampierre dimanche 2 novembre 2025.

Places du Château et ferme du château Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-02 11:00:00
fin : 2025-11-02

2025-11-02

Animations toute la journée par le collectif FA.dièse.
Avec au programme
Reste à 11 h (version porte à porte) et à 17h,
Un rêve de moineau à 15h30 par la Compagie Ome Verd,
Raviv à 18h.   .

Places du Château et ferme du château Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 59 42 08 

English :

A Sunday in Gargilesse

German :

Ein Sonntag in Gargilesse

Italiano :

Una domenica a Gargilesse

Espanol :

Un domingo en Gargilesse

