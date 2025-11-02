Un dimanche à Gargilesse Gargilesse-Dampierre
Places du Château et ferme du château Gargilesse-Dampierre Indre
Animations toute la journée par le collectif FA.dièse.
Avec au programme
Reste à 11 h (version porte à porte) et à 17h,
Un rêve de moineau à 15h30 par la Compagie Ome Verd,
Raviv à 18h. .
Places du Château et ferme du château Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 59 42 08
English :
A Sunday in Gargilesse
German :
Ein Sonntag in Gargilesse
Italiano :
Una domenica a Gargilesse
Espanol :
Un domingo en Gargilesse
