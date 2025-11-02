Un dimanche à Gargilesse

Gargilesse-Dampierre

2025-11-02 11:00:00

2025-11-02

Un dimanche à Gargilesse

Animations toute la journée par le collectif FA.dièse.

Avec au programme

Reste à 11 h (version porte à porte) et à 17h,

Un rêve de moineau à 15h30 par la Compagie Ome Verd,

Raviv à 18h. .

Places du Château et ferme du château Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 59 42 08

A Sunday in Gargilesse

Ein Sonntag in Gargilesse

Una domenica a Gargilesse

Un domingo en Gargilesse

