Un dimanche à jouer ! Salle des fêtes ( salle Paul Emile Victor) Montmorot

Salle des fêtes ( salle Paul Emile Victor) Chemin des Crochères Montmorot Jura
S’Unisel invite toute personne de 9 à 99 ans à jouer, chaque 1er dimanche du mois.
Jeux d’ambiance, jeux à découvrir, jeux à partager…
Après avoir jouer, rigoler, l’après-midi se termine par un goûter partagé! .
Salle des fêtes ( salle Paul Emile Victor) Chemin des Crochères Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 62 45 99 mcdalloz@orange.fr
