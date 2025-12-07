Un dimanche à jouer ! Salle des fêtes ( salle Paul Emile Victor) Montmorot

Un dimanche à jouer !

Salle des fêtes ( salle Paul Emile Victor) Chemin des Crochères Montmorot Jura

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

S’Unisel invite toute personne de 9 à 99 ans à jouer, chaque 1er dimanche du mois.

Jeux d’ambiance, jeux à découvrir, jeux à partager…

Après avoir jouer, rigoler, l’après-midi se termine par un goûter partagé! .

Salle des fêtes ( salle Paul Emile Victor) Chemin des Crochères Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 62 45 99 mcdalloz@orange.fr

