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Un dimanche à La Barbelinière Thuré

dimanche 30 mai 2027 · Thuré

Un dimanche à La Barbelinière Thuré

Informations pratiques

Début
dimanche 30 mai 2027
Fin
dimanche 30 mai 2027
Heure de début
16:00:00
Adresse
Château de la Barbelinière
Ville
86540 Thuré
Département
Vienne
Tarif

Thuré

Un dimanche à La Barbelinière

Château de la Barbelinière Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-30 16:00:00
fin : 2027-05-30 18:00:00

Date(s) :
2027-05-30

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Château de la Barbelinière Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54  billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Un dimanche à La Barbelinière

L’événement Un dimanche à La Barbelinière Thuré a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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