AGENDA · Thuré
Un dimanche à La Barbelinière Thuré
dimanche 30 mai 2027 · Thuré
Informations pratiques
Thuré
Un dimanche à La Barbelinière
Château de la Barbelinière Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-30 16:00:00
fin : 2027-05-30 18:00:00
Date(s) :
2027-05-30
.
Château de la Barbelinière Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr
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English : Un dimanche à La Barbelinière
L’événement Un dimanche à La Barbelinière Thuré a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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