Informations pratiques

Thuré

Un dimanche à La Barbelinière

Château de la Barbelinière Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-30 16:00:00

fin : 2027-05-30 18:00:00

Date(s) :

2027-05-30

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Château de la Barbelinière Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Un dimanche à La Barbelinière

L’événement Un dimanche à La Barbelinière Thuré a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne