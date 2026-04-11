Aix-Villemaur-Pâlis

Un dimanche à la campagne

4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril PALIS Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h au Tournefou.

Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !

Lieu de vie culturelle et artistique, le Tournefou vous attend pour une rencontre de l’art, de la ruralité et de la convivialité. Producteurs bio, acteurs de la vie locale, permanents de l’association vous attendent sous les frênes.

– Activités pour les enfants, expos, vidéos, restauration, et les moutons de Mélanie.

– Ferme Vivante 89.10 lentilles bio, bocaux agneau, chorizo, porc, agneau.

– Romaric VINCENT Miel.

– La Nouvelle Bonneterie restauration et boissons.

– Lea VALENTIN jeu de 7 familles musical.

– Arbres remarquables de l’Aube sauvegarde du patrimoine végétal.

– PETR Othe Armance Olivier GOBERT expo photos Fiers de nos éleveurs, l’AOP Chaource .

– Fils et Toiles broderie et couture.

– Comité Paul Chomedey de Maisonneuve Découverte de Montreal et du Quebec et des produits.

– L’EPI Cajatte découverte d’une épicerie participative.

– Maï UEDA artiste peintre du Tournefou ouvre son atelier.

Entrée libre Tous publics

https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .

4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com

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English :

L’événement Un dimanche à la campagne Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance