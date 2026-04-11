Un dimanche à la campagne Aix-Villemaur-Pâlis
Un dimanche à la campagne Aix-Villemaur-Pâlis dimanche 26 avril 2026.
Aix-Villemaur-Pâlis
Un dimanche à la campagne
4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Dimanche 26 avril PALIS Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h au Tournefou.
Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !
Lieu de vie culturelle et artistique, le Tournefou vous attend pour une rencontre de l’art, de la ruralité et de la convivialité. Producteurs bio, acteurs de la vie locale, permanents de l’association vous attendent sous les frênes.
– Activités pour les enfants, expos, vidéos, restauration, et les moutons de Mélanie.
– Ferme Vivante 89.10 lentilles bio, bocaux agneau, chorizo, porc, agneau.
– Romaric VINCENT Miel.
– La Nouvelle Bonneterie restauration et boissons.
– Lea VALENTIN jeu de 7 familles musical.
– Arbres remarquables de l’Aube sauvegarde du patrimoine végétal.
– PETR Othe Armance Olivier GOBERT expo photos Fiers de nos éleveurs, l’AOP Chaource .
– Fils et Toiles broderie et couture.
– Comité Paul Chomedey de Maisonneuve Découverte de Montreal et du Quebec et des produits.
– L’EPI Cajatte découverte d’une épicerie participative.
– Maï UEDA artiste peintre du Tournefou ouvre son atelier.
Entrée libre Tous publics
https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .
4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Un dimanche à la campagne Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
À voir aussi à Aix-Villemaur-Pâlis (Aube)
- Danse libre Tea party Aix-Villemaur-Pâlis 11 avril 2026
- Expression théâtrale pour enfant Aix-Villemaur-Pâlis 13 avril 2026
- Stage de gravure artistique Aix-Villemaur-Pâlis 18 avril 2026
- Découverte de la ville d’Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube 1 mai 2026
- Circuits cyclotouristique des vallons d’Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube 1 mai 2026