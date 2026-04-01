Un dimanche à la campagne Ferme du Champ Roy Fromagerie de Champ sur Barse Champ-sur-Barse

Champ-sur-Barse

Un dimanche à la campagne Ferme du Champ Roy Fromagerie de Champ sur Barse

5 grande rue Champ-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Découvrez la Ferme du Champ Roy de la production du lait à la fabrication de nos produits laitiers lait, fromages, tommes fermières au lait cru, yaourts, skyrs fermiers en vente directe dans la boutique de la fromagerie… et leur fromage phare le champ-sur-barse ! Nouveauté pour cette année, la ferme vous propose des glaces fermières.

A l’occasion de Un dimanche à la ferme , profitez de diverses animations

– Animation et dégustation de fromages.

– Étable des animaux (vaches laitières veaux).

– Animations pour les enfants par les élèves du Lycée de Saint Pouange.

– Structures gonflables pour les enfants.

– Tombola gratuite pour deux paniers garnis à gagner.

– Marché de producteurs avec Papote (Caroline PAYEN et Jean-Baptise VERVY) pâtes artisanales fabriquées à partir du blé dur de la ferme. L’Huile du Haut du Sec (GAEC Miot) agriculteur et producteur huiles de colza, tournesol, cameline, chanvre. Au Rucher des Lacs (Mme MUNOZ) producteur de miel. Le Jardin De Laura maraîchage bio, plants. Ô Délices De Lucas (Julian WINTERHALTER) confitures artisanales, pâtes à tartiner. Ferme Du Tumulus (Cécile GOEPFERT) productrice viande de porc, charcuterie, bocaux, pâtés en croûte. Le Moulin de la Lauchère (Alexandre GYÉ JACQUOT Meilleur Ouvrier de France Chocolat Confiserie. Elite Mobilier Contemporain (Matthias GRANDCLAUDE) fabrication locale et artisanale mobilier et planches à découper en chêne massif. Juste Une Histoire (Élodie MILCENT) créatrice bijoux et accessoires, travail des perles en argile polymère. Richard Création (Adrien MUNOZ) spécialiste en ferronnerie, girouettes. Canela (Catherine PELLADEAU) créatrice bijoux et accessoires, couture. Kitie Création (Caroline HENRIET) créations et gravures d’objet en bois, miroirs. Les Bougies D’Elo (Eloise RIZAUCOURT) bougies artisanales fait main. Lulu Tapiss (Lucie REEVES) tapissier décorateur. Je Brode Pour Vous (Sylvie ANCELIN) broderie dentelle, patchwork. JMB Tournage (Jean-Marie BITTE) tourneur sur bois. The Papart (PASCAL BITTE) création artistique, peinture. Friselys (Francine GERVAIS) peinture sur porcelaine, faïence, céramique sur objets culinaires ou décoratifs. Natur ‘Elle (Frédérique FEUGEY) bijoux

pierres naturelles. L’OURS DORE (Clément COCHARD) Micro-Brasserie.

Profitez-en pour manger local ! Sur place dégustez le Croque-Raclette au Champ Sur Barse, des pizzas Maison au fromage de Champ Sur Barse, des saucisses merguez de l’Aube avec des frites fraîches, des crêpes, des glaces à l’italienne maison.

Buvette Champagne Bière locale.

#grandsevenements2026 .

5 grande rue Champ-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 70 67 30 earlduchamproy@orange.fr

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English :

L’événement Un dimanche à la campagne Ferme du Champ Roy Fromagerie de Champ sur Barse Champ-sur-Barse a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne