Éguilly-sous-Bois

Un Dimanche à la Campagne L’Abeille Auboise

2 place de l’Église Éguilly-sous-Bois Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Terres & Vignes, accompagné de ses nombreux partenaires, poursuit ses efforts pour proposer aux visiteurs une journée riche en découvertes sur l’agriculture auboise, la ruralité et la culture au cœur de nos campagnes, pour ainsi révéler aux visiteurs la force et la diversité de l’agriculture du territoire. Cette année nous célébrons la 30ème édition d’un Dimanche à la Campagne !

Miel récolté dans notre village d’Éguilly-sous-Bois en plein cœur de la Côte des Bar. Produits régionaux, pâtisseries.

– Chocolats et confiseries fabriqués par A. GYE-JACQUOT M.O.F. chocolatier confiseur à Éguilly-sous-Bois au Moulin de la Lauchère.

– Champagne MARTHA LEFEVRE Champagne.

– La Ch’tite Cunfinoise brasseur bière locale.

– BlumsteinDomaine Edelweiss vins d’Alsace bio.

Restauration

Retour aux sources (FOODTRUCK). .

2 place de l’Église Éguilly-sous-Bois 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 37 56 l-abeille-auboise@orange.fr

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English :

L’événement Un Dimanche à la Campagne L’Abeille Auboise Éguilly-sous-Bois a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne