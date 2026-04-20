Marolles-lès-Bailly

Un Dimanche à la Campagne Malice & Fromage blanc

24 grande rue Marolles-lès-Bailly Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Terres & Vignes, accompagné de ses nombreux partenaires, poursuit ses efforts pour proposer aux visiteurs une journée riche en découvertes sur l’agriculture auboise, la ruralité et la culture au cœur de nos campagnes, pour ainsi révéler aux visiteurs la force et la diversité de l’agriculture du territoire. Cette année nous célébrons la 30ème édition d’un Dimanche à la Campagne !

Nous vous accueillons sur notre ferme à la rencontre de nos magnifiques vaches laitières. Une ambiance familiale avec des animations, des animaux, buvette, restauration. Venez apprendre et découvrir l’agriculture de manière ludique, et les produits locaux.

Exposants

– La Tartine de Beurey miel et dérivés.

– GAEC des Clos Gillot asperges.

– Au fil du Melda affûteur, rémouleur, couteaux.

– La conserverie de la tuilerie charcuterie et bocaux.

– Nature d’Angélique bougies, senteurs.

– La Cuisine de Nanou pâtisseries.

– Jena Gilles gaufres au feu de bois.

– Dove MLEH DJ, animation.

Restauration

Menu à 10€ saucisse de boeuf, aligot, tomate mozzarella, glace au lait de nos vaches. .

24 grande rue Marolles-lès-Bailly 10110 Aube Grand Est +33 7 84 23 93 50 maliceetfromageblanc@gmail.com

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English :

L’événement Un Dimanche à la Campagne Malice & Fromage blanc Marolles-lès-Bailly a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne