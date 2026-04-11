Un dimanche à la campagne Pépinières Caccia Lesmont
Un dimanche à la campagne Pépinières Caccia Lesmont dimanche 26 avril 2026.
Lesmont
Un dimanche à la campagne Pépinières Caccia
33 avenue du Général Patton Lesmont Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Visitez librement la production de la pépinière et leur vente de végétaux de qualité. Les pépinières Caccia proposent une large gamme d’arbres, arbustes, vivaces, fleurs et plants potagers, adaptés à notre région. Ils privilégient le savoir-faire, les conseils personnalisés et le respect de l’environnement pour accompagner tous les projets jardin !
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#grandsevenements2026 .
33 avenue du Général Patton Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 40 01
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English :
L’événement Un dimanche à la campagne Pépinières Caccia Lesmont a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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