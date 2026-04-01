Un dimanche à la campagne Poterie d’Amance Amance
Un dimanche à la campagne Poterie d’Amance Amance dimanche 26 avril 2026.
Amance
Un dimanche à la campagne Poterie d’Amance
4 rue de Jessains Amance Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Loin des productions industrielles, la poterie d’Amance s’efforce de perpétuer une tradition artisanale de qualité. Les argiles que travaillées sont issues de leur propre carrière et cuites à 1180°, gage de qualité et de robustesse.
Venez découvrir ce savoir-faire hors du commun et cette entreprise labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant au cours d’une journée portes ouvertes, à l’occasion du festival Un dimanche à la campagne .
#grandsevenements2026 .
4 rue de Jessains Amance 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 34 05 poterie.amance@gmail.com
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English :
L’événement Un dimanche à la campagne Poterie d’Amance Amance a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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