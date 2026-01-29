Un Dimanche à la Campagne Troyes
Un Dimanche à la Campagne Troyes dimanche 26 avril 2026.
Un Dimanche à la Campagne
Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
Terres&Vignes et ses partenaires invitent les visiteurs à une journée de découverte alliant balade, dégustation et immersion dans l’agriculture auboise. L’objectif est de mettre en lumière la diversité agricole du territoire, tout en partageant son savoir-faire et sa passion pour la ruralité et la culture de nos campagnes.
Programme à venir .
Troyes 10000 Aube Grand Est
