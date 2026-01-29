Un Dimanche à la Campagne

Troyes Aube

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Terres&Vignes et ses partenaires invitent les visiteurs à une journée de découverte alliant balade, dégustation et immersion dans l’agriculture auboise. L’objectif est de mettre en lumière la diversité agricole du territoire, tout en partageant son savoir-faire et sa passion pour la ruralité et la culture de nos campagnes.



Programme à venir .

Troyes 10000 Aube Grand Est

