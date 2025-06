UN DIMANCHE À LA CHAPELLE Saint-Geniès-de-Fontedit 29 juin 2025 07:00

Hérault

UN DIMANCHE À LA CHAPELLE 4 cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Journée champêtre à la chapelle St fulcran par l’association « Comité de jumelage ». 12h00 Apéro musical avec Fred DIAZ

12h30 Repas. Prenez vos assiettes et couverts

15h30 Pétanque.

Réservation repas avant le 25 juin à la boulangerie Reynes. Tarif 15€

4 cours Napoléon

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05

English :

Journée champêtre à la chapelle St fulcran par l’association « Comité de jumelage ». 12h00 Apéro musical with Fred DIAZ

12:30 pm: Lunch. Bring your plates and cutlery

3.30pm: Petanque.

Meal booked before June 25 at the Reynes bakery. Price: 15?

German :

Journée champêtre à la chapelle St fulcran par l’association « Comité de jumelage ». 12.00 Uhr: Musikalischer Aperitif mit Fred DIAZ

12.30 Uhr: Mahlzeit. Nehmen Sie Ihre Teller und Ihr Besteck mit

15.30 Uhr: Boulespiel.

Reservierung des Essens bis zum 25. Juni in der Bäckerei Reynes. Preis: 15?

Italiano :

Giornata sul campo presso la cappella di St Fulcran organizzata dall’associazione « Comité de jumelage ». 12.00: aperitivo musicale con Fred DIAZ

12.30: Pranzo. Portate piatti e posate

15.30: Petanque.

Le prenotazioni per il pranzo devono essere effettuate entro il 25 giugno presso la panetteria di Reynes. Prezzo: 15?

Espanol :

Día de campo en la capilla de St Fulcran organizado por la asociación « Comité de jumelage ». 12.00: Aperitivo musical con Fred DIAZ

12.30: Almuerzo. Traer platos y cubiertos

15.30 h: Petanca.

Las reservas para la comida deben hacerse antes del 25 de junio en la panadería de Reynes. Precio: 15?

