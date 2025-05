Un dimanche à la ferme – La Tradition Landaise Bélus, 18 mai 2025 14:30, Bélus.

Accueil à la ferme par Marie Pierre qui élève, gave et transforme dans son laboratoire CEE des oies et canards. Marché des producteurs et créateurs dans la cour de la ferme.

La Tradition Landaise 1250 route du Serry

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 64 65

English : Un dimanche à la ferme

Welcome to the farm by Marie Pierre, who raises, feeds and processes geese and ducks in her CEE laboratory. Producers’ and designers’ market in the farmyard.

German : Un dimanche à la ferme

Empfang auf dem Bauernhof durch Marie Pierre, die in ihrem Labor CEE Gänse und Enten züchtet, füttert und verarbeitet. Bauern- und Kreativmarkt im Hof des Bauernhofs.

Italiano :

Benvenuti nella fattoria di Marie Pierre, che alleva, nutre e trasforma oche e anatre nel suo laboratorio CEE. Mercato dei produttori e dei designer nell’aia.

Espanol : Un dimanche à la ferme

Bienvenida a la granja de Marie Pierre, que cría, alimenta y transforma ocas y patos en su laboratorio de la CEE. Mercado de productores y diseñadores en el corral.

