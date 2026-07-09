Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans Chèvrerie du Mont de Fuans Fuans
dimanche 2 août 2026 · Chèvrerie du Mont de Fuans · Fuans
Informations pratiques
Fuans
Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans
Chèvrerie du Mont de Fuans 6 Lieu-dit Boussière Fuans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Au programme
Visite guidée
Jeux pour enfants (jeu de piste, tracteur à pédale…)
Piscine à foin
Marché de producteurs locaux
Exposition itinérante sur la forêt
Traite à partir 16h30 par petit groupe
Départ de 2 circuit de balade tracée: 1 familiale et 1 amateur de marche(environ 12 km)
Buvette
Repas le midi
Goûter crêpes
Fondue le soir .
Chèvrerie du Mont de Fuans 6 Lieu-dit Boussière Fuans 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 94 37 29 eauboiroux@agridoubs.com
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English : Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans
L’événement Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans Fuans a été mis à jour le 2026-07-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS