Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans Chèvrerie du Mont de Fuans Fuans

Informations pratiques

Fuans

Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans

Chèvrerie du Mont de Fuans 6 Lieu-dit Boussière Fuans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Au programme

Visite guidée

Jeux pour enfants (jeu de piste, tracteur à pédale…)

Piscine à foin

Marché de producteurs locaux

Exposition itinérante sur la forêt

Traite à partir 16h30 par petit groupe

Départ de 2 circuit de balade tracée: 1 familiale et 1 amateur de marche(environ 12 km)

Buvette

Repas le midi

Goûter crêpes

Fondue le soir .

Chèvrerie du Mont de Fuans 6 Lieu-dit Boussière Fuans 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 94 37 29 eauboiroux@agridoubs.com

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English : Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans

L’événement Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans Fuans a été mis à jour le 2026-07-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS