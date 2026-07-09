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Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans Chèvrerie du Mont de Fuans Fuans

dimanche 2 août 2026 · Chèvrerie du Mont de Fuans · Fuans

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chèvrerie du Mont de Fuans
Adresse
6 Lieu-dit Boussière
Ville
25390 Fuans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Fuans

Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans

Chèvrerie du Mont de Fuans 6 Lieu-dit Boussière Fuans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Au programme
Visite guidée
Jeux pour enfants (jeu de piste, tracteur à pédale…)
Piscine à foin
Marché de producteurs locaux
Exposition itinérante sur la forêt
Traite à partir 16h30 par petit groupe
Départ de 2 circuit de balade tracée: 1 familiale et 1 amateur de marche(environ 12 km)
Buvette
Repas le midi
Goûter crêpes
Fondue le soir   .

Chèvrerie du Mont de Fuans 6 Lieu-dit Boussière Fuans 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 94 37 29  eauboiroux@agridoubs.com

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English : Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans

L’événement Un Dimanche à la Ferme Chèvrerie du Mont de Fuans Fuans a été mis à jour le 2026-07-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS