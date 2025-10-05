Un dimanche à la ferme Foëcy
Un dimanche à la ferme Foëcy dimanche 5 octobre 2025.
Un dimanche à la ferme
La Chênaie Foëcy Cher
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:30:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Marché fermier, balades en calèches. Repas
18 .
La Chênaie Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 7 44 79 18 17 contact@ferme-de-la-chenaie.com
English :
Farmers’ market, horse-drawn carriage rides. Meals
German :
Bauernmarkt, Fahrten mit der Pferdekutsche. Mahlzeiten
Italiano :
Mercato contadino, gite in carrozza trainata da cavalli. Pasti
Espanol :
Mercado de agricultores, paseos en coche de caballos. Comidas
L’événement Un dimanche à la ferme Foëcy a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de VIERZON