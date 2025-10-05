Un dimanche à la ferme Foëcy

La Chênaie Foëcy Cher

Marché fermier, balades en calèches. Repas
La Chênaie Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 7 44 79 18 17  contact@ferme-de-la-chenaie.com

English :

Farmers’ market, horse-drawn carriage rides. Meals

German :

Bauernmarkt, Fahrten mit der Pferdekutsche. Mahlzeiten

Italiano :

Mercato contadino, gite in carrozza trainata da cavalli. Pasti

Espanol :

Mercado de agricultores, paseos en coche de caballos. Comidas

