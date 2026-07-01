Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot Rue des Pierres Tournantes Flangebouche

Informations pratiques

Flangebouche

Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot

Rue des Pierres Tournantes Gaec VIVOT Flangebouche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Au programme

Visite guidée

Mini-ferme

Course de tracteurs à pédales

Marché de producteurs

Pesée de jambon

Exposition matériel et miniatures

Repas local midi et soir (le soir sur réservation au 06 13 28 21 64) .

Rue des Pierres Tournantes Gaec VIVOT Flangebouche 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 94 37 29 eauboiroux@agridoubs.com

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English : Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot

L’événement Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot Flangebouche a été mis à jour le 2026-07-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS