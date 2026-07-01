Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot Rue des Pierres Tournantes Flangebouche
dimanche 26 juillet 2026 · Rue des Pierres Tournantes · Flangebouche
Informations pratiques
Flangebouche
Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot
Rue des Pierres Tournantes Gaec VIVOT Flangebouche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Au programme
Visite guidée
Mini-ferme
Course de tracteurs à pédales
Marché de producteurs
Pesée de jambon
Exposition matériel et miniatures
Repas local midi et soir (le soir sur réservation au 06 13 28 21 64) .
Rue des Pierres Tournantes Gaec VIVOT Flangebouche 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 94 37 29 eauboiroux@agridoubs.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot
L’événement Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot Flangebouche a été mis à jour le 2026-07-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS