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AGENDA · Flangebouche

Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot Rue des Pierres Tournantes Flangebouche

dimanche 26 juillet 2026 · Rue des Pierres Tournantes · Flangebouche

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue des Pierres Tournantes
Adresse
Gaec VIVOT
Ville
25390 Flangebouche
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Flangebouche

Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot

Rue des Pierres Tournantes Gaec VIVOT Flangebouche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Au programme
Visite guidée
Mini-ferme
Course de tracteurs à pédales
Marché de producteurs
Pesée de jambon
Exposition matériel et miniatures

Repas local midi et soir (le soir sur réservation au 06 13 28 21 64)   .

Rue des Pierres Tournantes Gaec VIVOT Flangebouche 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 94 37 29  eauboiroux@agridoubs.com

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English : Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot

L’événement Un Dimanche à la Ferme GAEC VIvot Flangebouche a été mis à jour le 2026-07-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS