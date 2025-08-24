Un dimanche à la ferme Lieu-dit Kerfénéfas Plouezoc’h

Lieu-dit Kerfénéfas LA FERME DU TROGLO Plouezoc’h Finistère

Venez passer un dimanche à la ferme du Troglo.

Au programme visites de ferme, théâtre, ateliers artistiques, repas fermier (méchoui), jeux, concert. De quoi passer une grande journée festive !

Tout le programme est disponible ici https://la-godille.jimdosite.com/evenements/

Entrée libre et gratuite, certaines activités nécessitent une inscription.

A partir de 12h, et jusqu’à 20h.

Pas de paiement CB, prévoir du liquide.

Les chiens ne sont pas acceptés durant cette journée.

Rappel la Ferme du Troglo n’est pas une ferme pédagogique, il ne sera donc pas possible de caresser les animaux ou d’entrer dans les enclos. .

