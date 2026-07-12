Un dimanche à la ferme (Spiruline du Doubs) Villers-Saint-Martin
dimanche 2 août 2026 · Villers-Saint-Martin
Informations pratiques
Villers-Saint-Martin
Un dimanche à la ferme (Spiruline du Doubs)
GAEC Ferme du Puy de la Velle Villers-Saint-Martin Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Venez profiter le dimanche 2 août à la ferme de spiruline dès 10h. Repas le midi sans réservation (grillades, frites, salade, fromage, glace à la spiruline), goûter (crêpes). Visites libres et guidées (10h30 et 15h), structure gonflable, poney, jeu de piste, tombola, animation (dégustation de spiruline). Entrée gratuite. .
GAEC Ferme du Puy de la Velle Villers-Saint-Martin 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 92 99 25
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English : Un dimanche à la ferme (Spiruline du Doubs)
L’événement Un dimanche à la ferme (Spiruline du Doubs) Villers-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS