Un dimanche à la manade Fernay Mas des Jasses de la ville, Manade Fernay Arles

Un dimanche à la manade Fernay

Dimanche 30 novembre 2025.

Dimanche 14 décembre 2025. Mas des Jasses de la ville, Manade Fernay Mas des Jasses de la Ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-30

fin : 2025-12-14

Venez visiter notre élevage de Taureaux et Chevaux. Le Manadier vous fera découvrir toutes les richesses de ce mode d’élevage et ses traditions.

Vous serez installés dans une Charrette Tractée pour approcher les Taureaux, les Juments de Camargue et leurs poulains. ­



– 11H Visite des Toros et Juments en Charrette

– 12H Apéritif et Ambiance (Tapas offertes)

– 13H Côtes de Toro au Brasero et accompagnements

– Dessert et Café (Boissons en supplément) .

Mas des Jasses de la ville, Manade Fernay Mas des Jasses de la Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Manade Fernay, located only 3 km from the town of Arles, offers to welcome you to spend a day in the company of the Gardians.

German :

Besuchen Sie unsere Zucht von Stieren und Pferden. Der Manadier wird Ihnen alle Reichtümer dieser Zuchtform und ihre Traditionen näher bringen.

Italiano :

Venite a visitare il nostro allevamento di tori e cavalli. Il manadier vi racconterà tutto su questo modo tradizionale di allevare.

Espanol :

Venga a visitar nuestra ganadería de toros y caballos. El Manadier le mostrará toda la riqueza de este tipo de ganadería y sus tradiciones.

