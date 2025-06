Un dimanche à Nodris Domaine de Nodris Vertheuil 6 juillet 2025 11:30

Gironde

Un dimanche à Nodris
Domaine de Nodris
1 Rue du Maquis
Vertheuil
Gironde

6 juillet 2025 11:30

15:30

2025-07-06

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La 4ème édition de ce rendez-vous mêlant paysage et littérature vous réserve cette année quelques belles surprises !

Autour d’un banquet, forcément littéraire conçu par les artistes, les livres et les voix s’inviteront là où vous ne les attendez pas. A table, nous célèbrerons les dimanches paresseux, les grasses matinées et la flemme dominicale.

Les lectures à entendre feront, cette année encore résonner les mots dans le jardin de Nodris.

Attention, il y aura exactement 102 places autour de la table, pas une de plus, alors réservez vite la votre ! .

Domaine de Nodris 1 Rue du Maquis

+33 5 56 59 02 16
nodris@gironde.fr

