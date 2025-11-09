Un dimanche à Rive d’Arts #7 Portes ouvertes Rencontres Ateliers Animations Les Ponts-de-Cé
Un dimanche à Rive d’Arts #7 Portes ouvertes Rencontres Ateliers Animations
13 Rue Boutreux Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
2025-11-09
Vivez un moment convivial en profitant d’animations et ateliers autour de l’exposition Loire, une expédition photographique
d’Anne-Marie Filaire.Découvrez les ateliers de création.
Programme complet disponible sur le site www.lespontsdece.fr .
13 Rue Boutreux Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 14 63 rivedarts@ville-lespontsdece.fr
