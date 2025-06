Un dimanche au bord de l’eau Sedan 29 juin 2025 07:00

Un dimanche au bord de l’eau Jardins de la gare Sedan Ardennes

La ville de Sedan vous invite à passer la journée au bord de l’eau :Au programme :Animation Musicales de 15h à 17hMaquillage de 14h à 17h30Activités gratuites :Canoë- kayak, chamboule-tout, jeux géants, château gonflable, pêche, trampoline, kart, aviron, échasses urbaines, taïchi… et bien plus encore !Buvette et petite restauration sur place, pensez à prendre votre pique nique !

Jardins de la gare

Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41

English :

The town of Sedan invites you to spend the day at the water’s edge:On the programme:Musical entertainment from 3pm to 5pmMake-up from 2pm to 5.30pmFree activities:Canoeing, kayaking, chamboule-tout, giant games, bouncy castle, fishing, trampoline, go-karting, rowing, urban stilts, taichi… and much more! Refreshments and snacks on site, don’t forget to bring your picnic!

German :

Die Stadt Sedan lädt Sie ein, den Tag am Wasser zu verbringen:Programm:Musikalische Unterhaltung von 15 bis 17 UhrMake-up von 14 bis 17.30 UhrKostenlose Aktivitäten:Kanu-Kajak, Chamboule-tout, Riesenspiele, Hüpfburg, Angeln, Trampolin, Go-Kart, Rudern, Stelzenlaufen, Tai Chi… und vieles mehr!Getränke und kleine Snacks vor Ort, denken Sie an Ihr Picknick!

Italiano :

La città di Sedan vi invita a trascorrere una giornata in riva al mare:In programma:Intrattenimento musicale dalle 15.00 alle 17.00Fake-up dalle 14.00 alle 17.30Attività gratuite:Canoa e kayak, chamboule-tout, giochi giganti, castello gonfiabile, pesca, trampolino, go-kart, canottaggio, trampoli urbani, tai chi… e molto altro ancora! Rinfreschi e spuntini in loco, non dimenticate di portare il vostro picnic!

Espanol :

La ciudad de Sedan le invita a pasar el día a orillas del agua:En el programa:Animación musical de 15:00 a 17:00Maquillaje de 14:00 a 17:30Actividades gratuitas:Piragüismo y kayak, chamboule-tout, juegos gigantes, castillo hinchable, pesca, cama elástica, karting, remo, zancos urbanos, tai chi… ¡y mucho más! Refrescos y tentempiés in situ, ¡no olvide traer su picnic!

