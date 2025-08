Un dimanche au bord de l’Erdre Espace Plein Air Port Barbe ACCOORD La Chapelle-sur-Erdre

Un dimanche au bord de l’Erdre Espace Plein Air Port Barbe ACCOORD La Chapelle-sur-Erdre dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 12:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit. Sur inscription. Gratuit. Sur inscription pour certaines animations. Prix libre pour l’animation « marche du temps profond ».Toutes les informations ICI et lien d’inscription ICI. En famille

Écopôle le réseau de l’environnement fête ses 25 ans Premier événement de la semaine anniversaire (programmation) des 25 ans du réseau de l’environnement.Direction la base de loisirs de l’ACCOORD de Port Barbe à La Chapelle sur Erdre pour une guinguette familiale, conviviale et festive ! ???????? Plus d’infos sur cette journée ICI?? Inscription ICI Au programme : À partir de 10h : Faites de votre venue une micro-aventure !???? Convergez vers Port Barbe via différents modes de transport : transports en commun, à vélo, en bateau, etc.Avec la Toue de Nantes, L’Échappée, ProVélo Ouest, etc. Gratuit. Sur inscription.De 12h à 14h????LANCEMENT officiel de la semaine des 25 ans : Prise de parole, animations surprises, verre offert et pique-nique participatif.De 14h à 17h????????Atelier de fabrication de ginger beer :Avec Magali Lorre. L’alchimie pétillante du fait maison ! Gratuit.????????3 balades en bateau sur l’Erdre sur la Toue de Nantes. Découvrez l’Erdre avec les associations qui œuvrent à sa préservation. Gratuit. Sur inscription.????????Marche du temps profondImmersion guidée où la nature péri-urbaine rencontre la grande histoire du Vivant. Collab’ inédite entre l’École de l’Impossible et Les Balades d’Olivia. Prix libre (10€ min). Sur inscription.?????????Ateliers artistiquesCréation d’une fresque artistique participative « Au fil de l’Erdre »,atelier land art et initiation au dessin naturaliste animés par l’artiste nature Avec Denis Clavreul et Catherine Amaury.Gratuit. Sur inscription (sauf fresque).????????Découverte lombricompostage et fabrication bombes à grainesavec l’association les Boites Vertes. Gratuit.???? Manège à pédale, jeux en bois et espace ressourçant???? Buvette sur place???? Des déambulations clownesques (Patrice Pertant et Olivier Gilardin) et le groupe Vaguement la Jungle rythmeront cette journée ! ????Inscription ICI

Espace Plein Air Port Barbe ACCOORD La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 53 29 https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/un-dimanche-au-bord-de-l-erdre-25-ans-du-reseau-de-l-environnement