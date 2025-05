Un dimanche au château de Cadrieu – Cadrieu, 15 juin 2025 07:00, Cadrieu.

Louise de La Couzeuse vous convie à une journée créative avec de nombreux ateliers d’artisanat d’art au château de Cadrieu.

Toute la journée venez vous initier à un métier d’art !

Ateliers de poterie, couture, art floral, linogravure, laine « lufting », marqueterie

Ateliers tout public accessibles dès 12 ans

Stand de friperie et délicieux brunch de printemps dans les jardins du château !

sur réservation 25 .

Château de Cadrieu

Cadrieu 46160 Lot Occitanie la.couzeuse@outlook.fr

English :

Louise de La Couzeuse invites you to a creative day of arts and crafts workshops at Château de Cadrieu.

Come and learn a craft all day long!

German :

Louise de La Couzeuse lädt Sie zu einem kreativen Tag mit zahlreichen Kunsthandwerk-Workshops im Schloss von Cadrieu ein.

Lassen Sie sich den ganzen Tag lang in ein Kunsthandwerk einführen!

Italiano :

Louise de La Couzeuse vi invita a una giornata creativa di laboratori artistici e artigianali al Castello di Cadrieu.

Venite a cimentarvi in un mestiere d’arte per tutto il giorno!

Espanol :

Louise de La Couzeuse le invita a una jornada creativa de talleres de artesanía en el castillo de Cadrieu.

Venga a probar sus habilidades artísticas durante todo el día

