Un dimanche au château

40 Place Abel Surchamp Libourne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-04-05

Vous êtes en quête d’une expérience unique et authentique au cœur du vignoble Libournais un dimanche ou un jour férié ?

L’Office de Tourisme du Libournais vous guide !

D’ avril à septembre, chaque dimanche et jour férié, partez à la découverte de 4 à 5 propriétés viticoles sur différentes appellations du Libournais qui vous ouvrent leurs portes avec générosité et passion. Vous rencontrerez des vignerons engagés, désireux de partager avec vous l’âme de leur terroir, leurs méthodes de travail et les secrets de leurs cuvées !

Au programme

✔️ Visite des chais et des vignes

✔️ Histoire des propriétés, explication des vinifications et de l’élevage des vins

✔️ Dégustation commentée des vins

Retrouvez le programme sur notre site internet https://www.tourisme-libournais.com/activites/chateaududimanche/ .

40 Place Abel Surchamp Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Un dimanche au château

L’événement Un dimanche au château Libourne a été mis à jour le 2026-03-22 par OTI du Libournais