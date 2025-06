Un dimanche au cirque Livron-sur-Drôme 29 juin 2025 14:00

Un dimanche au cirque Parc Le Bosquet Repli possible à l’Espace culturel de l’Hôtel de Ville. Livron-sur-Drôme Drôme

Festival d’un après-midi qui sent bon l’été Un dimanche au cirque rencontre chaque année plus de succès ! Le rendez-vous familial de l’été du Parc Le Bosquet revient pour une nouvelle édition tout aussi festive.

Parc Le Bosquet Repli possible à l’Espace culturel de l’Hôtel de Ville.

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 culture@mairie-livron.fr

English :

Un dimanche au cirque », an afternoon festival with the scent of summer, is more successful than ever! The family summer event at Parc Le Bosquet is back for another edition just as festive.

German :

Das Festival eines Nachmittags, der nach Sommer riecht, « Un dimanche au cirque » ist jedes Jahr ein größerer Erfolg! Das sommerliche Familientreffen im Parc Le Bosquet kehrt für eine neue, ebenso festliche Ausgabe zurück.

Italiano :

Un dimanche au cirque », una festa pomeridiana al profumo d’estate, riscuote ogni anno un grande successo! L’evento estivo per famiglie al Parc Le Bosquet torna per un’altra edizione altrettanto festosa.

Espanol :

Un dimanche au cirque », una fiesta vespertina con aroma a verano, ¡un éxito cada año! El evento familiar del verano en el Parc Le Bosquet vuelve para otra edición igual de festiva.

L’événement Un dimanche au cirque Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-05-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme