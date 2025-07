Un dimanche au Cloître Guitare flamenca et musique iranienne « FU » Au Cloître Notre-Dame Marmande

Au Cloître Notre-Dame Marmande

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Après un premier album aux sonorités celtiques et flamenco, Xavier Uters et Romain Faber poursuivent leur exploration musicale en mêlant guitare flamenca et instruments traditionnels iraniens. Une rencontre inédite entre l’Orient et l’Occident, portée par des compositions originales, à mi-chemin entre écriture et improvisation. Une proposition poétique et envoûtante, à la croisée des cultures et des émotions.

Inscription gratuite mais obligatoire à l‘Office du tourisme de Val de Garonne à Marmande. .

Au Cloître Notre-Dame Allée de l’église Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 culturemarmande@mairie-marmande.fr

