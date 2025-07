Un Dimanche au Cloître Musique « CANZON Y DANZA » Au Cloître Notre-Dame Marmande

Un Dimanche au Cloître Musique « CANZON Y DANZA » Au Cloître Notre-Dame Marmande dimanche 13 juillet 2025.

Au Cloître Notre-Dame Allée de l’église Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le violon d’Amandine Dauphin et la guitare de Jean-Luc Rocchietti s’unissent pour un voyage au cœur des musiques d’autrefois. Inspiré des chansons et danses populaires, le duo Canzon y Danza fait revivre des émotions intemporelles à travers un répertoire riche en histoire. Une invitation à l’écoute sensible, entre mémoire artistique et tradition musicale.

Inscription gratuite mais obligatoire à l‘Office du tourisme de Val de Garonne à Marmande. .

Au Cloître Notre-Dame Allée de l’église Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 culturemarmande@mairie-marmande.fr

