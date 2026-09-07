AGENDA · Roubaix
Un dimanche au coeur des histoires, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
dimanche 8 novembre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
Un dimanche au coeur des histoires Dimanche 8 novembre, 15h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-08T15:00:00+01:00 – 2026-11-08T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-08T15:00:00+01:00 – 2026-11-08T17:00:00+01:00
Rejoignez-nous pour des lectures jeunesse placées sous le signe de la bonne humeur.
Pour les enfants de plus de 5 ans : 15h et 15h30
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]
Racontées
Médiathèque de Roubaix
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