Un dimanche au coeur des histoires, Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix

Informations pratiques

Un dimanche au coeur des histoires Dimanche 13 septembre, 15h00, 16h30 Médiathèque La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

C’est la rentrée ! Rejoignez-nous pour des lectures jeunesse placées sous le signe de la bonne humeur.

Pour les enfants de plus de 5 ans : 15h

Pour les enfants de 3 à 5 ans : 16h30

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]

Racontées

Médiathèque de Roubaix