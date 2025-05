Un dimanche au fil de l’eau – Capitainerie Nancy, 25 mai 2025 10:00, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Un dimanche au fil de l’eau Capitainerie Bd 21E Régiment Aviation, Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Détendez-vous et profitez d’une journée festive au bord de l’eau. Flânerie, brocante, balades, animation musicale, marchés locaux… Une ambiance chaleureuse pour toute la famille !

Au programme

Marché de producteurs locaux, marché d’artisans d’art, visites théâtralisées, brocante, balades à vélo, musique, jeux pour enfants

Flânez le long du canal et profitez du marché de producteurs locaux de l’association saveurs paysannes, du marché d’artisans d’art de l’association Métiers d’Art Métropole sur le quai Saint-Georges, ainsi que de la brocante organisée par l’AVQ Rives de Meurthe sur le quai Sainte-Catherine.

Baladez-vous à vélo avec la Maison du Vélo pour une journée conviviale et pleine de découvertes ! En toute liberté, profitez des vélos en prêt pour explorer les environs à votre rythme. Et si vous préférez marcher, optez pour une balade guidée à pied à la rencontre de la faune et de la flore environnante.

Laissez-vous surprendre par les visites guidées théâtralisées gratuites proposées par l’Office de Tourisme Métropolitain.

11h 11h45 Les Amoureux le long du canal

15h 15h45 Le Choc des générations

Attention, places limitées ! Réservation obligatoire sur le site internet ou directement à l’Office de Tourisme Métropolitain.

Profitez d’une ambiance musicale et de jeux et livres pour petits et grands proposés par la ludothèque Saint-Nicolas et le Kraft-Truck des bibliothèques de Nancy.

Buvette et restauration sur place

avec le Food Truck Chez Maman,

l’association La copine des brasseurs

et le glacier artisanal Ô MaribelleTout public

Capitainerie Bd 21E Régiment Aviation,

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

Relax and enjoy a festive day by the water. Strolling, flea markets, strolls, musical entertainment, local markets… A warm atmosphere for the whole family!

On the program

Local producers? market, arts and crafts market, dramatized tours, flea market, bike rides, music, children?s games

Stroll along the canal and enjoy the local producers? market organized by the saveurs paysannes association, the arts and crafts market organized by the Métiers d?Art Métropole association on the Quai Saint-Georges, and the flea market organized by the AVQ Rives de Meurthe on the Quai Sainte-Catherine.

Take a bike ride with the Maison du Vélo for a day of fun and discovery! Take advantage of the bikes on loan to explore the area at your own pace. And if you prefer walking, opt for a guided stroll to discover the local flora and fauna.

Let yourself be surprised by the free theatrical guided tours offered by the Office de Tourisme Métropolitain.

11h ? 11h45: Lovers along the canal

15h ? 15h45 Generation clash

Please note, places are limited! Reservations required on the website or directly at the Office de Tourisme Métropolitain.

Enjoy music, games and books for young and old from the Saint-Nicolas toy library and the Nancy libraries Kraft-Truck.

Refreshments and on-site catering

with the Chez Maman food truck,

the association La copine des brasseurs

and artisanal ice-cream maker Ô Maribelle

German :

Entspannen Sie sich und genießen Sie einen festlichen Tag am Wasser. Flanieren, Trödelmarkt, Spaziergänge, musikalische Unterhaltung, lokale Märkte… Eine herzliche Atmosphäre für die ganze Familie!

Das Programm

Markt mit lokalen Erzeugern, Kunsthandwerkermarkt, theatralische Führungen, Trödelmarkt, Fahrradtouren, Musik, Spiele für Kinder

Schlendern Sie am Kanal entlang und genießen Sie den lokalen Bauernmarkt der Association saveurs paysannes, den Kunsthandwerkermarkt der Association Métiers d’Art Métropole auf dem Quai Saint-Georges und den von der AVQ Rives de Meurthe organisierten Trödelmarkt auf dem Quai Sainte-Catherine.

Machen Sie mit dem Maison du Vélo eine Fahrradtour und erleben Sie einen geselligen Tag voller Entdeckungen! Nutzen Sie die Leihfahrräder, um die Umgebung in Ihrem eigenen Tempo zu erkunden. Und wenn Sie lieber zu Fuß gehen, entscheiden Sie sich für einen geführten Spaziergang, bei dem Sie die Tier- und Pflanzenwelt der Umgebung kennenlernen.

Lassen Sie sich von den kostenlosen theatralischen Führungen überraschen, die vom Office de Tourisme Métropolitain angeboten werden.

11h ? 11h45: Die Liebenden am Kanal entlang

15h ? 15h45 Der Zusammenprall der Generationen

Achtung, begrenzte Plätze! Reservierung auf der Website oder direkt beim Office de Tourisme Métropolitain erforderlich.

Genießen Sie die musikalische Untermalung sowie Spiele und Bücher für Groß und Klein, die von der Ludothek Saint-Nicolas und dem Kraft-Truck der Bibliotheken von Nancy angeboten werden.

Getränke und Speisen vor Ort

mit dem Food-Truck Chez Maman,

dem Verein La copine des brasseurs (Die Freundin der Brauer)

und die handwerkliche Eisdiele Ô Maribelle

Italiano :

Rilassatevi e godetevi una giornata di festa in riva al mare. Passeggiate, mercatini delle pulci, passeggiate, intrattenimento musicale, mercati locali… Una calda atmosfera per tutta la famiglia!

In programma

Mercato dei produttori locali, mercato dell’artigianato, visite guidate, mercato delle pulci, passeggiate in bicicletta, musica, giochi per bambini, ecc

Passeggiate lungo il canale e godetevi il mercato dei produttori locali organizzato dall’associazione Saveurs paysannes, il mercato dell’artigianato artistico organizzato dall’associazione Métiers d’Art Métropole sul Quai Saint-Georges e il mercato delle pulci organizzato dall’AVQ Rives de Meurthe sul Quai Sainte-Catherine.

Fate un giro in bicicletta con la Maison du Vélo per una giornata di divertimento e scoperta! Approfittate delle biciclette in prestito per esplorare la zona al vostro ritmo. E se preferite camminare, optate per una passeggiata guidata alla scoperta della flora e della fauna locali.

Lasciatevi sorprendere dalle visite guidate gratuite e drammatizzate offerte dall’Ufficio del turismo metropolitano.

11h ? 11.45h: Amanti lungo il canale

15h ? 15.45: Scontro generazionale

Attenzione, i posti sono limitati! Prenotazione obbligatoria sul sito web o direttamente all’Office de Tourisme Métropolitain.

Musica, giochi e libri per grandi e piccini della ludoteca di Saint-Nicolas e del Kraft-Truck delle biblioteche di Nancy.

Rinfreschi e cibo in loco

con il camioncino Chez Maman,

l’associazione La copine des brasseurs

e la gelateria Ô Maribelle

Espanol :

Relájese y disfrute de un día festivo junto al agua. Paseo, mercadillo, paseos, animación musical, mercados locales… ¡Un ambiente cálido para toda la familia!

En el programa

Mercado de productores locales, mercado de artesanía, visitas teatralizadas, mercadillo, paseos en bicicleta, música, juegos infantiles, etc

Pasee por el canal y disfrute del mercado de productores locales organizado por la asociación Saveurs paysannes, del mercado de artesanía organizado por la asociación Métiers d’Art Métropole en el muelle Saint-Georges y del rastro organizado por la AVQ Rives de Meurthe en el muelle Sainte-Catherine.

Dé un paseo en bicicleta con la Maison du Vélo para pasar un día de diversión y descubrimientos Aproveche el préstamo de bicicletas para explorar la zona a su ritmo. Y si prefiere caminar, opte por un paseo guiado para descubrir la flora y la fauna locales.

Déjese sorprender por las visitas guiadas teatralizadas gratuitas que ofrece la Oficina Metropolitana de Turismo.

11h ? 11h45: Amantes por el canal

15h ? 15h45: Choque de generaciones

Atención, ¡las plazas son limitadas! Reserva obligatoria en la página web o directamente en la Office de Tourisme Métropolitain.

Disfrute de la música, los juegos y los libros para grandes y pequeños de la ludoteca de Saint-Nicolas y del Kraft-Truck de las bibliotecas de Nancy.

Refrescos y comida in situ

con el camión de comida Chez Maman,

la asociación La copine des brasseurs

y la heladería Ô Maribelle

L’événement Un dimanche au fil de l’eau Nancy a été mis à jour le 2025-05-20 par DESTINATION NANCY