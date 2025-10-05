Un dimanche au musée Concert d’Olivier Laville Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Début : 2025-10-05 16:00:00

Une fois par mois, venez profiter en alternance d’un concert, d’un après-midi jeux de sociétés ou d’une séance de yoga le dimanche après-midi au musée.

Ce mois-ci, le musée vous propose un concert d’Olivier Laville, pianiste, avec au programme une sélection de Préludes de Debussy et de Balades de Brahms.

Diplômé des Musikhochschule de Freiburg, Köln ainsi que du CNSM de Paris, Olivier Laville s’est formé auprès de musiciens comme Eric Le Sage et Claus Kanngiesser. Né en 1988, Olivier mène une activité de concertiste en soliste, avec orchestre, mais aussi en musique de chambre. Il est l’invité de nombreux festivals en France, Allemagne, Belgique et Suisse dans des formations allant du piano solo au quintette avec quatuor à cordes. Passionné de musique française, son dernier disque est paru au label Chanteloup Musique, et est consacré à la musique de Charles Bordes en duo avec le pianiste François-René Duchâble. Olivier est titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement (CA) et enseigne le piano à l’Institut Jaques Dalcroze de Genève.

Programme

Johannes Brahms, 4 Ballade op.10

I- Andante

II- Andante espressivo e dolce

III- Intermezzo Allegro

IV- Andante con moto espressivo

Claude Debussy, Préludes (sélection)

Danseuses de Delphes (Livre I n.1)

Voiles (Livre I n.2)

Le vent dans la plaine (Livre I n.3)

Brouillards (Livre II n.1)

La Cathédrale Engloutie (Livre I n.10)

Les collines d’Anacapri (Livre I n.5

Des pas sur la neige (Livre I n.6)

Ce qu’a vu le vent d’Ouest (livre 1 n.7) .

