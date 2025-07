Un dimanche au Petit Paris Saint-Dizier

Un dimanche au Petit Paris Saint-Dizier dimanche 13 juillet 2025.

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Tout public

Envie de faire une pause, de flâner, de découvrir des artisans locaux ou simplement de passer un bon moment ?

On vous attend au Petit Paris pour un après-midi tout en douceur !

Concert à 16h Cinnamon Sun

(Reggae, indie, pop ambiance solaire garantie)

Petit marché artisanal

Baret petite restauration sur place

Jeux pour petits et grands

Un moment simple, chaleureux, ouvert à toutes et tous.

N’hésitez pas à venir en famille, entre amis ou même en solo l’équipe du Petit Paris sera ravie de vous accueillir. .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

