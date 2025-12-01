Un dimanche au théâtre Salle Jean Varnier Les Moutiers-en-Retz

Un dimanche au théâtre

Salle Jean Varnier 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 15:00:00

2025-12-21

Une pièce de théâtre aux Moutiers-en-Retz, ça vous tente ?

Une après-midi riche en émotions et en talent

La Cie Choreia invite la troupe amateures les Talcoeurs de la Cie Les Alizés (Rezé) pour l’événement Un Dimanche au Théâtre.

Un rendez-vous artistique à ne pas manquer

Funérailles Nuptiales, mise en Scène Fanny Poulain avec Nadine Rampon, Katell Delamarre, Gilles Bourdaud, Annie Legal-Bourgeois, Élise Chanu, Jean-François Mounien et Dominique Saint-Maurice.

Farce en 8 tableaux, course poursuite familiale plutôt effrénée, cocasse, onirique et surréaliste, dans laquelle se côtoient, s’évitent et s’affrontent des personnages hauts en couleurs ! Rendez-vous grinçant qui invite à regarder au plus près, certains comportements humains difficilement avouables !

Informations pratiques

réservation sur internet ou par mail

N’hésitez pas à réserver vos billets dès maintenant pour ne pas manquer cette occasion unique de voir une pièce de théâtre exceptionnelle.

Salle Jean Varnier 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 34 41 18 94 assochoreia@caramail.fr

