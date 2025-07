UN DIMANCHE CHEZ TATIN Reste au rang Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Début : 2025-08-03 16:00:00

fin : 2025-08-03 16:30:00

2025-08-03

La compagnie angevine Bras Tendus propose au public installé au cœur du musée Robert Tatin un spectacle qui allie les ressorts comiques et les prouesses de l’acrobatie du monde du cirque.

Le spectacle Reste au rang convoque deux comédiens installés à la terrasse d’un café Un serveur prépare ses tables pendant qu’une cliente cherche un convive pour partager son repas…

Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la saison estivale du musée Robert Tatin Un dimanche chez Tatin

Durée 30 minutes

Tarif plein 4 €

Tarif réduit* 2 €

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Informations 02 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr .

musee.tatin@lamayenne.fr

English :

In the heart of the Robert Tatin Museum, the Angevine company Bras Tendus presents a show that combines the comedy and acrobatic prowess of the circus world.

German :

Das Ensemble Bras Tendus aus Angers bietet dem Publikum im Robert Tatin Museum eine Show, die Komik und Akrobatik aus der Welt des Zirkus vereint.

Italiano :

Nel cuore del Museo Robert Tatin, la compagnia Bras Tendus di Angers mette in scena uno spettacolo che unisce la comicità e l’abilità acrobatica del mondo circense.

Espanol :

En el corazón del Museo Robert Tatin, la compañía Bras Tendus de Angers ofrece un espectáculo que combina la comedia y las proezas acrobáticas del mundo del circo.

