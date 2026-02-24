Un Dimanche comme un Autre Beauronne

Un Dimanche comme un Autre

Salle des fêtes Beauronne Dordogne

Journée autour du projet d’ouverture du bar associatif l’Exodus, découvrez les plans du lieu, donnez votre avis.

Rando, course à pied, conférence…

En continu jeux de société et bornes d’arcade, espace lecture et dessins, petite restauration (galettes/crêpes, croque-monsieur, menu complet à 8 €)

8h30 ouverture des portes, vente pain et viennoiseries

9h départ rando avec l’ACASL

10h départ course à pied avec le Douzillac Sports Club

11h et 16h30 projection Un bar associatif, pourquoi ?

18h conférence-discussion avec Laure Adam Les femmes dans les bars et lieux de sociabilisation

8h30-21h, salle des fêtes

IsleCo 06 38 75 33 66 contact@isleco.fr .

Salle des fêtes Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 33 66 contact@isleco.fr

English : Un Dimanche comme un Autre

A day dedicated to the project to open the Exodus community bar. Find out about the plans for the site and have your say.

Hiking, running, conference…

Continuous: board games and arcade terminals, reading and drawing area, snack bar (galettes/crêpes, croque-monsieur, full menu at 8?)

