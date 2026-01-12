Un Dimanche de découverte ! Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac

Un Dimanche de découverte !

Salle des fêtes de Cadaujac

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Micro-Folie ouvre un dimanche et propose une visite commentée originale De la ville à la campagne , en écho à la Nuit de la lecture dont le thème de cette dixième édition est Villes et campagne.

Un parcours entre paysages urbains et naturels, ponctué de lectures d’extraits littéraires pour faire dialoguer art et littérature ; une manière de découvrir le musée numérique autrement.

Possibilité de prolonger la visite par les casques de réalité virtuelle.

Réservation obligatoire 06 40 88 19 37 .

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 88 19 37 mairie@mairie-cadaujac.fr

