Un dimanche de printemps à l'Étang d'Ève – Gondreville, 11 mai 2025 10:00

Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-11 10:00:00

fin : 2025-05-11 18:00:00

Un dimanche de printemps à l’Étang d’Ève

Pour sa deuxième édition, venez rencontrer des créateurs et des artisans d’art, des producteurs et un espace de bien-être à l’Étang d’Ève à Gondreville.

Flânez le long de l’eau et laissez-vous guider par la découverte d’artisans passionnés et de praticiens bien-être dans un cadre naturel et sauvage. Chaque pas vous mènera vers de nouvelles créations, des produits locaux et des moments détente.

Restauration sur place

Entrée gratuiteTout public

Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 74 73 54

English :

A spring Sunday at l’Étang d’Ève

For its second edition, come and meet artists and craftsmen, producers and a wellness area at l’Étang d’Ève in Gondreville.

Stroll along the water’s edge and let yourself be guided by the discovery of passionate artisans and wellness practitioners in a wild, natural setting. Each step will lead you to new creations, local products and relaxing moments.

Catering on site

Free admission

German :

Ein Frühlingssonntag am Étang d’Ève

Zum zweiten Mal treffen Sie im Étang d’Ève in Gondreville auf Designer und Kunsthandwerker, Produzenten und einen Wellnessbereich.

Schlendern Sie am Wasser entlang und lassen Sie sich von der Entdeckung leidenschaftlicher Kunsthandwerker und Wellness-Praktiker in einer natürlichen und wilden Umgebung leiten. Jeder Schritt führt Sie zu neuen Kreationen, lokalen Produkten und entspannenden Momenten.

Verpflegung vor Ort

Kostenloser Eintritt

Italiano :

Una domenica di primavera a l’Étang d’Ève

Per il secondo anno consecutivo, venite a incontrare artisti e artigiani, produttori e un’area benessere presso l’Étang d’Ève a Gondreville.

Passeggiate lungo la riva dell’acqua e lasciatevi guidare dalla scoperta di artigiani appassionati e operatori del benessere in un ambiente naturale e selvaggio. Ogni passo vi condurrà a nuove creazioni, prodotti locali e momenti di relax.

Ristorazione in loco

Ingresso libero

Espanol :

Un domingo de primavera en l’Étang d’Ève

Por segundo año consecutivo, venga al encuentro de artistas y artesanos, productores y un espacio de bienestar en l’Étang d’Ève, en Gondreville.

Pasee a orillas del agua y déjese guiar por el descubrimiento de apasionados artesanos y profesionales del bienestar en un entorno natural y salvaje. Cada paso le conducirá a nuevas creaciones, productos locales y momentos de relajación.

Restauración in situ

Entrada gratuita

