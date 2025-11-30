Un Dimanche, des jeux antiques Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Sans réservation, compris dans le billet d’entrée Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, Adulte, En famille

Ce temps ludique permet de découvrir des reconstitutions de jeux retrouvés par des archéologues et de jouer comme les Grecs et les Romains à l’Antiquité.En continu pendant l’après-midi.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108325